Лесовоз перевернулся в Тверской области
Водитель получил травмы
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В Тверской области в кювет съехал лесовоз. Авария произошла сегодня, 15 октября, в 15:13 на 57 км автодороги Пено-Хитино в Андреапольском районе.
На месте происшествия работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.
Как сообщают в региональном УМЧС России по Тверской области, грузовой автомобиль задел обочину и съехал в кювет, где в дальнейшем перевернулся.
Причина дорожного происшествия – устанавливается.
В результате ушибы ног и мягких тканей живота получил 49-летний водитель лесовоза. Из автомобиля его доставали спасатели.