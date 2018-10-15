Лесовоз перевернулся в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-15T16:20:45+03:00

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В Тверской области в кювет съехал лесовоз. Авария произошла сегодня, 15 октября, в 15:13 на 57 км автодороги Пено-Хитино в Андреапольском районе.

На месте происшествия работали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Как сообщают в региональном УМЧС России по Тверской области, грузовой автомобиль задел обочину и съехал в кювет, где в дальнейшем перевернулся.

Причина дорожного происшествия – устанавливается.

В результате ушибы ног и мягких тканей живота получил 49-летний водитель лесовоза. Из автомобиля его доставали спасатели.