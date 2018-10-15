Ярмарка белорусских и российских производителей пройдет в Твери
Торговая точка будет организована в Заволжском районе
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В Твери завтра, 16 октября, белорусские и российские производители представят свою продукцию на ярмарке. Проходить она будет на пересечении улицы Горького и Артиллерийского переулка (остановка «Петербургская застава»).
Работать ярмарка будет с 8:00 до 19:30 до 21 октября.
Как сообщает управление информации администрации Твери, местные жители смогут приобрести на ярмарке натуральные продукты. Продаваться там будут колбасы, молочные продукты, кондитерские изделия, произведённые в республики Беларусь. А также различные промышленные товары.