По факту аварии с 12 пострадавшими на М-9 в Тверской области возбуждено уголовное дело
Среди пострадавших есть дети
На трассе столкнулись восемь транспортных средств
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Специализированный следственный отдел СУ УМВД России по Тверской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Напомним, что на автотрассе М-9 в Западнодвинском районе столкнулись восемь машин, пострадали 12 человек. Травмы различной степени тяжести получили, в том числе, дети.
Дело возбуждено в отношении 33-летнего водителя грузовика Scania, по вине которого произошла авария.