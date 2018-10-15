По факту аварии с 12 пострадавшими на М-9 в Тверской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-15T15:02:51+03:00

На трассе столкнулись восемь транспортных средств

Среди пострадавших есть дети

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Специализированный следственный отдел СУ УМВД России по Тверской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, что на автотрассе М-9 в Западнодвинском районе столкнулись восемь машин, пострадали 12 человек. Травмы различной степени тяжести получили, в том числе, дети.

Дело возбуждено в отношении 33-летнего водителя грузовика Scania, по вине которого произошла авария.