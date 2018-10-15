2018-10-15T15:02:51+03:00
Происшествия

По факту аварии с 12 пострадавшими на М-9 в Тверской области возбуждено уголовное дело

Среди пострадавших есть дети
Поделиться:
На трассе столкнулись восемь транспортных средствНа трассе столкнулись восемь транспортных средств
Изменить размер текста:

Специализированный следственный отдел СУ УМВД России по Тверской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, что на автотрассе М-9 в Западнодвинском районе столкнулись восемь машин, пострадали 12 человек. Травмы различной степени тяжести получили, в том числе, дети.

Дело возбуждено в отношении 33-летнего водителя грузовика Scania, по вине которого произошла авария.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детям из малообеспеченных семей Твери на Новый год подарят сладкие подарки
39-летнего "закладчика" полицейские задержали в Твери
В Тверской области Стартует чемпионат по волейболу
В Твери поймали велосипедного вора
За получение пенсии умершего отца жительница Тверской области пойдёт под суд
В Твери пройдут "Дни малого и среднего бизнеса"
Лесовоз перевернулся в Тверской области
Ярмарка белорусских и российских производителей пройдет в Твери
25-летний рецидивист угнал автомобиль у жителя Твери
В Тверской области жители не болеют гриппом
Автомобиль съехал в кювет в Тверской области
Житель Тверской области сделал из ружья обрез и выстрелил из него в своего знакомого
Двое из 12 пострадавших в аварии на трассе М-9 в Тверской области находятся в тяжелом состоянии
Детско-юношеский фестиваль патриотической песни "Отечество-2018" проходит в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили велосипедиста
Пожилая женщина получила травмы в ДТП в Твери
Авария с пострадавшей произошла в Тверской области из-за неисправности автомобиля
В аварии с участием автобуса на трассе М-9 в Тверской области пострадали 12 человек
Мужчина вынес своего соседа из горящей квартиры в Тверской области
В Тверской области отмечают 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской
По вине пьяного водителя в аварии в Твери пострадал мужчина
До конца месяца в поселке Химинститута Твери будет перекрыто движение транспорта
На трассе М-9 в Тверской области произошла массовая авария
Дневные плановые отключения электроэнергии продолжаются в Твери
В Москве обсудили установку Ржевского мемориала советскому солдату