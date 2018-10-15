25-летний рецидивист угнал автомобиль у жителя Твери

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-15T14:27:49+03:00

В содеянном молодой человек сознался. Фото: архив "КП"

На чужой машине парень доехал до Торжка

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В Твери у 22-летнего местного жителя угнали автомобиль. Машину молодой человек припарковал во дворе одного из домов на Октябрьском проспекте.

Описание автомобиля дежурный передал патрульным экипажам, которые несут службу на территории района.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили пропавший автомобиль в Торжке. По подозрению в угоне был задержан 25-летний ранее судимый житель Калининского района.

В содеянном молодой человек создался, а автомобиль полицейские вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о «Неправомерном завладении автомобилем».