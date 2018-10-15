2018-10-15T13:11:17+03:00
Происшествия

Автомобиль съехал в кювет в Тверской области

За рулем иномарки был молодой водитель
Виктория ЖУКОВА
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Машина вылетела в кювет. Фото: УГИБДД России по Тверской областиМашина вылетела в кювет. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла рано утром в воскресение, 14 октября на 17 километре автодороги НерльСкнятино Калязинского района.

25-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу своего движения и перевернулся.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила пассажирка автомобиля, 49-летняя женщина. Ее медики госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего в выходные на территории области произошло 11 аварий. В одной из них пострадали 12 человек.

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