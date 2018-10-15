Житель Тверской области сделал из ружья обрез и выстрелил из него в своего знакомого

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-15T12:35:28+03:00

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В Тверской области мужчина самостоятельно изготовил оружие и убил из него приятеля.

В судебном заседании было установлено, что житель Бежецка в прошлом году незаконно купил гладкоствольное охотничье оружие и 11 патронов к нему. Хранил оружие он в сарае.

Для своего удобства мужчина переделал ружье в исправный и пригодный для стрельбы обрез. После этого оружие он перенес в свою квартиру.

В мае этого года обвиняемый выпивал со знакомым в своей квартире. Мужчины стали ссориться. Тогда хозяин достал обрез и выстрелил из него в упор в своего приятеля. Мужчина скончался.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Бежецкий городской суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет и шести месяцев колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.