Двое из 12 пострадавших в аварии на трассе М-9 в Тверской области находятся в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-15T12:02:12+03:00

Авария произошла в ночь на 15 октября

Одного из них на вертолете доставили в больницу Твери

Изменить размер текста: A A

В аварии на трассе М-9 в районе деревни Дуброво Западнодвинского района пострадали 12 человек.

Напомним, что там столкнулись восемь транспортных средств: легковушки, грузовые автомобили и пассажирский автобус, в котором ехали 11 пассажиров. Травмы в автобусе получил только водитель.

Как сообщают в региональном Минздраве, четырех пострадавших госпитализировали в больницу. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Двое из пострадавших – водители автобуса и одной из грузовиков – в тяжелом состоянии. Их транспортировали на вертолете в больницы Нелидовского района и скорой медицинской помощи Твери.

Еще двоих пострадавших – водителя грузововика и женщину-водителя легковушки - в состоянии средней тяжести доставили в больницу Западнодвинского района. В автомобиле женщины ехало трое детей. Никто из них не пострадал.

Остальных пострадавших осмотрели врачи и отпустили домой. Погибших в аварии нет.