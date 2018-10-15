Двое из 12 пострадавших в аварии на трассе М-9 в Тверской области находятся в тяжелом состоянии
В аварии на трассе М-9 в районе деревни Дуброво Западнодвинского района пострадали 12 человек.
Напомним, что там столкнулись восемь транспортных средств: легковушки, грузовые автомобили и пассажирский автобус, в котором ехали 11 пассажиров. Травмы в автобусе получил только водитель.
Как сообщают в региональном Минздраве, четырех пострадавших госпитализировали в больницу. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Двое из пострадавших – водители автобуса и одной из грузовиков – в тяжелом состоянии. Их транспортировали на вертолете в больницы Нелидовского района и скорой медицинской помощи Твери.
Еще двоих пострадавших – водителя грузововика и женщину-водителя легковушки - в состоянии средней тяжести доставили в больницу Западнодвинского района. В автомобиле женщины ехало трое детей. Никто из них не пострадал.
Остальных пострадавших осмотрели врачи и отпустили домой. Погибших в аварии нет.