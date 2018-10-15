Детско-юношеский фестиваль патриотической песни "Отечество-2018" проходит в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-15T11:45:45+03:00

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В Тверской области проходит детско-юношеский фестиваль патриотической песни «Отечество». Стартовал он в минувшие выходные и традиционно завершится перед Днем освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 16 декабря. Мероприятие проходит 11-й год подряд.

Фестиваль направлен на патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Это одно из направлений Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018-2027 годы, которая принята на территории Верхневолжья. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Участвовать в фестивале могут жители Тверской области от 6 до 18 лет, авторы и исполнители патриотических песен. Прослушивания запланированы с октября по декабрь в Твери, Калязине, Ржеве, Вышнем Волочке и Бежецке. Гала-концерт состоится 1 декабря в областном дворце культуры «Пролетарка» в региональной столице.

Победителей определят в каждой номинации: «Солисты», «Авторы-исполнители», «Вокальные ансамбли», «Дуэты».