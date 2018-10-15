На трассе М-10 в Тверской области сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-15T11:18:41+03:00

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В воскресенье, 14 октября, на 362 км федеральной трассы М-10 "Россия", проходящей через Бологовский район Тверской области, произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария случилась около 02:20.

Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле двигаясь в сторону Санкт-Петербурга сбил 62-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. После столкновения автомобилист поспешил скрыться.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии велосипедист попал с травмами в больницу.