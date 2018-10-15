На трассе М-10 в Тверской области сбили велосипедиста
После ДТП автомобилист поспешил скрыться
В ДТП пострадал пожилой велосипедистФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 14 октября, на 362 км федеральной трассы М-10 "Россия", проходящей через Бологовский район Тверской области, произошло ДТП с участием велосипедиста. Авария случилась около 02:20.
Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле двигаясь в сторону Санкт-Петербурга сбил 62-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. После столкновения автомобилист поспешил скрыться.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии велосипедист попал с травмами в больницу.