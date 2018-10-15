Пожилая женщина получила травмы в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-15T11:11:55+03:00

Водитель начал движение не убедившись, что его пассажирка села в автомобиль

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В субботу, 13 октября, в Твери на улице Советской в районе дома №7, произошла авария в которой пострадала пожилая женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 15:27.

Было установлено, что 52-летний водитель "Шкода Рапид" начал движение, однако при этом не удосужился убедиться в том, что его пассажирка заняла место в автомобиле. В результате неожиданного маневра, 73-летняя пассажирка легковушки получила различные травмы.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая была доставлена в больницу для прохождения лечения.