Авария с пострадавшей произошла в Тверской области из-за неисправности автомобиля

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-15T11:05:05+03:00

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В субботу, 13 октября, в Бежецке Тверской области на улице Льва Толстого у дома №41/31, произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 11:44.

Известно, что 31-летняя обладательницы "Нивы Шевроле" двигаясь по трассе почувствовала, что тормозная система автомобиля отказала. Женщина потеряла управления над автомобилем и, чтобы избежать столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехала на встречную полосу, где затем столкнулась с "ЗАЗ Шанс".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с травмами попала 62-летняя пассажирка "ЗАЗа".