2018-10-15T13:00:06+03:00
Общество

Мужчина вынес своего соседа из горящей квартиры в Тверской области

Пострадавшего он искал в задымленном помещении на ощупь
Виктория ЖУКОВА
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Сергей Иванович спас своего соседа. Фото: УМЧС России по Тверской областиСергей Иванович спас своего соседа. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области мужчина спас соседа из пожара. Загорелась квартира в жилом доме в деревне Сёлы днем 10 октября.

Сергей Иванович увидел дым из соседских окон. Он подошел к горящему жилью и услышал там голос своего соседа. В квартире было сильное задымление. Несколько раз он пытался зайти в помещение, но мешал дым. Тогда мужчина надел респиратор и на ощупь стал искать пострадавшего. Мужчина лежал на полу без сознания. Соседу удалось вытащить пострадавшего на свежий воздух. В это время к месту происшествия прибыли спасатели.

-Сосед выпивал, курил в доме и разбрасывал окурки на полу. Полагаю, что возгорание произошло из-за непотушенного окурка, - цитирует Сергея Ивановича пресс-служба регионального УМЧС России по Тверской области.

Спасатели отмечают, что большая редкость, когда простые люди, рискуя своей жизнью, без оборудования, без специальных знаний и навыков спасают чужие жизни.

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