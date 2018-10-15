В Тверской области отмечают 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-15T10:06:57+03:00

В кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине пройдет Божественная литургия. Фото: областное правительство

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В Тверской области сегодня, 15 октября, отмечается 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Основные памятные мероприятия запланированы в Кашине. Участие в них примет губернатор Тверской области Игорь Руденя, паломники, жители города, представители духовенства, православных общественных организаций и молодежь.

Сегодня в кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине пройдет Божественная литургия, а в Николаевском Клобуковом женском монастыре состоится Архиерейский совет Тверской митрополии. Также всем желающим в районном Доме культуры покажут театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской».