2018-10-15T09:14:23+03:00
Общество

До конца месяца в поселке Химинститута Твери будет перекрыто движение транспорта

В поселке запланирован ремонт теплосети
Виктория ЖУКОВА
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Автомобилистам советуют продумать объезд. Фото: архив "КП"Автомобилистам советуют продумать объезд. Фото: архив "КП"
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В Твери в поселке Химинститута будет перекрыть движение. Ограничение вводится рядом с домом №38. Соответствующее распоряжение подписал замглавы администрации Твери Виктор Прокудин.

Ограничена территория будет для парковки и движения всех видов транспортных средств. Перекрытие вводится с 6:00 15 октября до 6:00 1 ноября 2018 года.

Связано это с капитальным ремонтом разводящих теплосетей, который будут проводить специалисты «Русэнерго». Компания обязана установить на участке временные знаки и согласовать схему дорожного движения с ГИБДД.

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