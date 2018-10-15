До конца месяца в поселке Химинститута Твери будет перекрыто движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-15T09:14:23+03:00

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В Твери в поселке Химинститута будет перекрыть движение. Ограничение вводится рядом с домом №38. Соответствующее распоряжение подписал замглавы администрации Твери Виктор Прокудин.

Ограничена территория будет для парковки и движения всех видов транспортных средств. Перекрытие вводится с 6:00 15 октября до 6:00 1 ноября 2018 года.

Связано это с капитальным ремонтом разводящих теплосетей, который будут проводить специалисты «Русэнерго». Компания обязана установить на участке временные знаки и согласовать схему дорожного движения с ГИБДД.