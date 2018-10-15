Дневные плановые отключения электроэнергии продолжаются в Твери
С понедельника, 15 октября, в Твери продолжаются плановые отключения электроэнергии. Свет будут отключать в домах в течение всей недели в дневное время. Это необходимая мера, чтобы специалисты могли провести планово-предупредительные работы. Например, заменить аварийные опоры и провода на воздушных линиях, срезать аварийные ветви деревьев, выполнить электромонтажные работы, установить счетчики.
Отключения затронут все районы Твери и Калининский район Тверской области.
Например, сегодня, 15 октября, без света до 16:00 останутся жители домов на улицах: Олега Кошевого, 2-я Красина, 2-я Грибоедова, Шишкова, Старобежецкая, Кутузова, Халтурина, Циолковского, Сквозная, Речная, Софьи Перовской, Дмитрия Донского, Бебеля, а также 3-ого и 4-ого переулка Красина и Затверецкой набережной.
Кроме того, до обеда электроэнергию отключат в поселке Ново-Власьево, а с 14:00 до 15:30 в поселке 1 мая.
Полный перечень домов, где будут проходить работы опубликован на сайте «Тверьгорэлектро».