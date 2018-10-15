Дневные плановые отключения электроэнергии продолжаются в Твери

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-15T08:15:32+03:00

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С понедельника, 15 октября, в Твери продолжаются плановые отключения электроэнергии. Свет будут отключать в домах в течение всей недели в дневное время. Это необходимая мера, чтобы специалисты могли провести планово-предупредительные работы. Например, заменить аварийные опоры и провода на воздушных линиях, срезать аварийные ветви деревьев, выполнить электромонтажные работы, установить счетчики.

Отключения затронут все районы Твери и Калининский район Тверской области.

Например, сегодня, 15 октября, без света до 16:00 останутся жители домов на улицах: Олега Кошевого, 2-я Красина, 2-я Грибоедова, Шишкова, Старобежецкая, Кутузова, Халтурина, Циолковского, Сквозная, Речная, Софьи Перовской, Дмитрия Донского, Бебеля, а также 3-ого и 4-ого переулка Красина и Затверецкой набережной.

Кроме того, до обеда электроэнергию отключат в поселке Ново-Власьево, а с 14:00 до 15:30 в поселке 1 мая.

Полный перечень домов, где будут проходить работы опубликован на сайте «Тверьгорэлектро».