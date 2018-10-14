2018-10-14T20:12:03+03:00
Общество

В Москве обсудили установку Ржевского мемориала советскому солдату

Монумент будет виден с трассы M-9, проходящей через Тверскую область
Альберт БОЙКОВ
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Памятник должны установить в 2020 году Фото: ПТОПамятник должны установить в 2020 году Фото: ПТО
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В субботу, 13 октября, в Москве прошло заседание посвященное установке Ржевского мемориала советскому солдату. На организационном мероприятии в числе прочих присутствовали Министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Тверской области Игорь Руденя и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Создание Ржевского мемориала советскому солдату предполагает комплексный проект развития близлежащей территории. Планируется, что по масштабу он войдёт в число 5 крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне.

По итогам творческого конкурса было принято решение построить мемориал советскому солдату на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, строительство объекта планируется завершить в 2020-м, к 75-летию Великой Победы. Памятник возведут недалеко от деревни Хорошево, а увидеть его будет легко с федеральной трассы М-9 «Балтия». Предполагается, что проект будет финансироваться не только за счёт бюджетных средств, но и при активном участии граждан. На месте установки прошли первые работы, определена высота монумента. Кроме того, планируется установить закладной камень.

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