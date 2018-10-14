Тверская область получила награды агропромышленной выставки «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-14T19:44:04+03:00

Тверские продукты можно найти и в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Звероводческие и животноводческие хозяйства Тверской области стали обладателями наград 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Жюри конкурса отметило ООО «Меха» из Калининского района и ООО «Фермерское хозяйство «Покров». Данные предприятия представляли на выставке пушных зверей и овец романовской породы.

Стали обладателями наград и семейные хозяйства региона. Так, представители Тверской области победили в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» на конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство». Андрей Тропин из Рамешковского района и Денис Бурков из Бологовского района стали обладателями золотых медалей за достижение высоких показателей в производстве и переработке продукции животноводства.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, свою продукцию на выставке представили 25 предприятий Верхневолжья.