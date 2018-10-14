В Твери сыграют в легендарные «танчики»
Победителей ожидают денежные призы
Победителей ожидает денежный призФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье, 28 октября, в Твери состоится турнир по играм, которое в разное время выходили на различных классических платформах. В одном месте соберутся любители Dendy, PS1 и Sega и попробуют себя в следующих кибер-дисциплинах:
- МК3U (SEGA MD)
- Battle City (Танчики) (NES/FAMYCOM/DENDY)
- Need For Speed (PlayStation)
Чтобы принять участие в турнире потенциальным кандидатам на чемпионство придется внести небольшой взнос, из суммы которых в итоге сформируется общий призовой фонд. Что касается гостей турнира, то зрителям и болельщикам удастся поиграть бесплатно.Более подробная информация доступна здесь.