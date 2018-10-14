2018-10-14T18:57:39+03:00
Общество

В Твери сыграют в легендарные «танчики»

Победителей ожидают денежные призы
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Победителей ожидает денежный призПобедителей ожидает денежный призФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 октября, в Твери состоится турнир по играм, которое в разное время выходили на различных классических платформах. В одном месте соберутся любители Dendy, PS1 и Sega и попробуют себя в следующих кибер-дисциплинах:

- МК3U (SEGA MD)

- Battle City (Танчики) (NES/FAMYCOM/DENDY)

- Need For Speed (PlayStation)

Чтобы принять участие в турнире потенциальным кандидатам на чемпионство придется внести небольшой взнос, из суммы которых в итоге сформируется общий призовой фонд. Что касается гостей турнира, то зрителям и болельщикам удастся поиграть бесплатно.Более подробная информация доступна здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская область получила награды агропромышленной выставки «Золотая осень»
В деревне Бибирево Тверской области неизвестный поджигает дома
Жительницу Твери подозревают в краже
«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери сыграют в финале Высшей лиги КВН
Полицейские задержали алиментщицу в Тверской области
Следователи проверяют экологическую обстановку в деревне Вески Тверской области
Твери задержаны подозреваемые в сбыте наркотика
Фестиваль "Покровские гулянья" пройдет в Тверской области
Команда Тверской области заняла первое место на ярмарке регионов
Волонтеры нашли парня, которой пропал вместе с собакой в одном из лесов Тверской области
Молодой мужчина и женщина пострадали в ДТП в Тверской области
Бывший футболист «Волги» из Твери, оказался замешан в драке с участием Кокорина и Мамаева
Дорожные полицейский провели рейд по заказным маршруткам в Твери
Жителей Твери приглашают на молодежный фольклорный праздник "Покров в Парке Победы"
Угонщик попал в руки полицейских в Тверской области
Главу администрации Кувшиновского района Тверской области подозревают в преступлении
Полицейские задержали в Тверской области мужчину с наркотиками
Рокеры Твери споют ради животных
За сбыт запрещенного вещества 43-летний житель Твери отправится в колонию