В Твери сыграют в легендарные «танчики»

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-14T18:57:39+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в Твери состоится турнир по играм, которое в разное время выходили на различных классических платформах. В одном месте соберутся любители Dendy, PS1 и Sega и попробуют себя в следующих кибер-дисциплинах:

- МК3U (SEGA MD)

- Battle City (Танчики) (NES/FAMYCOM/DENDY)

- Need For Speed (PlayStation)

Чтобы принять участие в турнире потенциальным кандидатам на чемпионство придется внести небольшой взнос, из суммы которых в итоге сформируется общий призовой фонд. Что касается гостей турнира, то зрителям и болельщикам удастся поиграть бесплатно.Более подробная информация доступна здесь.