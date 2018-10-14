2018-10-14T14:34:02+03:00
Происшествия

Жительницу Твери подозревают в краже

В отношении женщины возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские нашли подозреваемуюПолицейские нашли подозреваемуюФото: Василий ХОДАРЕВ
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К полицейским Твери с заявлением о краже обратилась 57-летняя местная женщина. Со слов потерпевшей, в одном из городских банков у неё украли телефон. Ущерб женщина оценила в шесть тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия полицейские отсмотрели запись с камер видеонаблюдения, на одной из которых фигурировала и подозреваемая. Были опрошены и возможные свидетели преступления. Через некоторое время подозреваемая была задержана. Ей оказалась 26-летняя местная жительница.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, женщина призналась в содеянном и вернула телефон. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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