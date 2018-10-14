«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери сыграют в финале Высшей лиги КВН

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-14T14:03:40+03:00

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«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери пробились в финал Высшей лиги КВН. В субботу, 13 октября, наша команда боролось за эту возможность с четырьмя соперниками на сцене Театра Российской армии. Полуфинал судили: Валдис Пельш,Юлий Гусман, Константин Эрнст, Михаил Галустян, Пелагея.

По итогам игры, в финал Высшей лиги пробились «Плюшки имени Ярослава Мудрого» и красноярская команда «Так-то». Об этом на своём официальном сайте сообщает КВН.

Посмотреть на выступление тверских "плюшек" можно будет сегодня по Первому каналу в 22:30.