2018-10-14T14:03:40+03:00
Общество

«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери сыграют в финале Высшей лиги КВН

Полуфинальную игру покажут 14 октября
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
"Плюшки" вышли в финал Фото: vk.com/clubplyushk"Плюшки" вышли в финал Фото: vk.com/clubplyushk
Изменить размер текста:

«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери пробились в финал Высшей лиги КВН. В субботу, 13 октября, наша команда боролось за эту возможность с четырьмя соперниками на сцене Театра Российской армии. Полуфинал судили: Валдис Пельш,Юлий Гусман, Константин Эрнст, Михаил Галустян, Пелагея.

По итогам игры, в финал Высшей лиги пробились «Плюшки имени Ярослава Мудрого» и красноярская команда «Так-то». Об этом на своём официальном сайте сообщает КВН.

Посмотреть на выступление тверских "плюшек" можно будет сегодня по Первому каналу в 22:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Твери подозревают в краже
Полицейские задержали алиментщицу в Тверской области
Следователи проверяют экологическую обстановку в деревне Вески Тверской области
Твери задержаны подозреваемые в сбыте наркотика
Фестиваль "Покровские гулянья" пройдет в Тверской области
Команда Тверской области заняла первое место на ярмарке регионов
Волонтеры нашли парня, которой пропал вместе с собакой в одном из лесов Тверской области
Молодой мужчина и женщина пострадали в ДТП в Тверской области
Бывший футболист «Волги» из Твери, оказался замешан в драке с участием Кокорина и Мамаева
Дорожные полицейский провели рейд по заказным маршруткам в Твери
Жителей Твери приглашают на молодежный фольклорный праздник "Покров в Парке Победы"
Угонщик попал в руки полицейских в Тверской области
Главу администрации Кувшиновского района Тверской области подозревают в преступлении
Полицейские задержали в Тверской области мужчину с наркотиками
Рокеры Твери споют ради животных
За сбыт запрещенного вещества 43-летний житель Твери отправится в колонию