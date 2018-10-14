«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери сыграют в финале Высшей лиги КВН
Полуфинальную игру покажут 14 октября
"Плюшки" вышли в финал Фото: vk.com/clubplyushk
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«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери пробились в финал Высшей лиги КВН. В субботу, 13 октября, наша команда боролось за эту возможность с четырьмя соперниками на сцене Театра Российской армии. Полуфинал судили: Валдис Пельш,Юлий Гусман, Константин Эрнст, Михаил Галустян, Пелагея.
По итогам игры, в финал Высшей лиги пробились «Плюшки имени Ярослава Мудрого» и красноярская команда «Так-то». Об этом на своём официальном сайте сообщает КВН.
Посмотреть на выступление тверских "плюшек" можно будет сегодня по Первому каналу в 22:30.