2018-10-14T11:57:52+03:00
Общество

Полицейские задержали алиментщицу в Тверской области

Нарушительницу передадут инициатору розыска
Альберт БОЙКОВ
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Женщина не хотела платить алименты Фото: REUTERSЖенщина не хотела платить алименты Фото: REUTERS
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Сотрудниками полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» вместе с представителями судебных приставов в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали на территории района 38-летнюю женщину.

Установлено, что она находилась в местном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в настоящее время разыскиваемая доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.

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