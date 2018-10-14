Полицейские задержали алиментщицу в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-14T11:57:52+03:00

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Сотрудниками полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» вместе с представителями судебных приставов в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали на территории района 38-летнюю женщину.

Установлено, что она находилась в местном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в настоящее время разыскиваемая доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.