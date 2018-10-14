Следователи проверяют экологическую обстановку в деревне Вески Тверской области

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-14T11:47:48+03:00

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Следователи СК проверяют экологическую ситуацию, сложившуюся в деревне Вески Лихославльского района Тверской области. Из СМИ служители закона узнали, что там, на протяжении нескольких лет не работают канализационная насосная станция и очистные сооружения.

Из-за бездействия местных властей улицы и придомовые территории местных жителей постоянно заливают канализационные стоки, что в свою очередь создает угрозу эпидемиологической безопасности. Нечистоты попадают в реку Малица, которая впадает в Тверцу. У представителей следствия так же есть информация, что жители деревни оплачивают водоотведение, однако услуга им не предоставляется.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, проводится проверка изложенной информации. По её итогам будет принято решение.