Твери задержаны подозреваемые в сбыте наркотика

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-14T10:14:36+03:00

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Полицейские Твери получили оперативную информацию о том, что в Московском районе города произошла продажа наркотиков. Было установлено, что 39-летний мужчина и 36-летняя женщина продали 0,6 грамма запрещенного зелья. Когда полицейские задержали подозреваемых, они признались в содеянном.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Если вина подозреваемых будет доказана, они могут отравиться в тюрьму на срок до 15 лет. Следствие продолжается.