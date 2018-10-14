Фестиваль "Покровские гулянья" пройдет в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-14T09:57:23+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в деревне Василёво Торжокского района Тверской области пройдет традиционный фестиваль "Покровские гулянья". Старт народному празднику будет дан в 11:00 в музее-тереме "Птица счастье". В здании представлена экспозиция "Государева дорога", которая познакомит гостей фестиваля с историей Торжка и других городов Государева тракта, а также расскажет о народных промыслах, гербах и путевых дворцах.

По сведениям правительства Тверской области, местные ремесленники проведут бесплатные мастер-классы по золотному шитью, верховой набойке по ткани, гончарному делу. Кроме того, пройдет множество лекций, выступлений фольклорных коллективов и многое другое. Здесь же будет открыт для посещения архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Василёво».