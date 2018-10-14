2018-10-14T09:57:23+03:00
Звезды

Фестиваль "Покровские гулянья" пройдет в Тверской области

Гостей мероприятия научат золотному шитью и познакомят с историей
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Гулянья пройдут в Торжокском районеГулянья пройдут в Торжокском районеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, в деревне Василёво Торжокского района Тверской области пройдет традиционный фестиваль "Покровские гулянья". Старт народному празднику будет дан в 11:00 в музее-тереме "Птица счастье". В здании представлена экспозиция "Государева дорога", которая познакомит гостей фестиваля с историей Торжка и других городов Государева тракта, а также расскажет о народных промыслах, гербах и путевых дворцах.

По сведениям правительства Тверской области, местные ремесленники проведут бесплатные мастер-классы по золотному шитью, верховой набойке по ткани, гончарному делу. Кроме того, пройдет множество лекций, выступлений фольклорных коллективов и многое другое. Здесь же будет открыт для посещения архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Василёво».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Твери подозревают в краже
«Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери сыграют в финале Высшей лиги КВН
Полицейские задержали алиментщицу в Тверской области
Следователи проверяют экологическую обстановку в деревне Вески Тверской области
Твери задержаны подозреваемые в сбыте наркотика
Команда Тверской области заняла первое место на ярмарке регионов
Волонтеры нашли парня, которой пропал вместе с собакой в одном из лесов Тверской области
Молодой мужчина и женщина пострадали в ДТП в Тверской области
Бывший футболист «Волги» из Твери, оказался замешан в драке с участием Кокорина и Мамаева
Дорожные полицейский провели рейд по заказным маршруткам в Твери
Жителей Твери приглашают на молодежный фольклорный праздник "Покров в Парке Победы"
Угонщик попал в руки полицейских в Тверской области
Главу администрации Кувшиновского района Тверской области подозревают в преступлении
Полицейские задержали в Тверской области мужчину с наркотиками
Рокеры Твери споют ради животных
За сбыт запрещенного вещества 43-летний житель Твери отправится в колонию