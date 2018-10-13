СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-13T20:02:51+03:00

Тверской области есть что показать Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Команда Тверской области заняла первое место на ярмарке регионов в рамках экзаменационного этапа обучающей программы «Развитие региональных команд». Мероприятие проходило на базе филиала РАНХиГС в подмосковном Красногорске.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, во время ярмарки сотрудники академии оценивали компетенции участников по продвижению региональных брендов. На стенде Верхневолжья были представлены изделия народных промыслов, продукты питания и напитки местных производителей. По итогам ярмарки Тверская область набрала наибольшее количество баллов.

В настоящее время обучение по программе проходят 14 представителей Министерств и руководителей муниципалитетов нашего региона.