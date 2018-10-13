Молодой мужчина и женщина пострадали в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-13T17:22:08+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В пятницу, 12 октября, в Торопце Тверской области произошла авария, в которой пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось около 22:10 на улице Плавной.

По пока неустановленной причине 47-летняя обладательница «Опеля Вектра» не смогла справиться с управлением автомобилем и съехала с дороги на левую обочину, где затем он еще и перевернулся. Без потерпевших не обошлось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попала автомобилистка, а также её 26-летний пассажир.