Молодой мужчина и женщина пострадали в ДТП в Тверской области
Автомобилистка не смогла удержать машину на дороге
В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В пятницу, 12 октября, в Торопце Тверской области произошла авария, в которой пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось около 22:10 на улице Плавной.
По пока неустановленной причине 47-летняя обладательница «Опеля Вектра» не смогла справиться с управлением автомобилем и съехала с дороги на левую обочину, где затем он еще и перевернулся. Без потерпевших не обошлось.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попала автомобилистка, а также её 26-летний пассажир.