Дорожные полицейский провели рейд по заказным маршруткам в Твери

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-13T12:52:01+03:00

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В пятницу, 12 октября, сотрудники ГИБДД по Тверской области провели рейд по маршруткам, осуществляющим заказные перевозки. В частности полицейские выясняли, соответствует ли количество пассажиров в салоне числу, которое указано в путевом листе. Если людей в итоге оказалось бы больше, значит водитель подобрал попутчиков по дороге, а такого права у заказных маршрутов нет. У рейсовых автобусов такая привилегия имеется.

Так, например в шести проверенных маршрутках число реальных пассажиров соответствовало ведомственному. Но одно нарушение все-таки обнаружилось. В одном из микроавтобусов не верно фиксировался километраж из-за неправильно настроенного тахографа. Нарушителю теперь придется выплатить штраф. Подобные рейды будут продолжены.