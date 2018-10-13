Жителей Твери приглашают на молодежный фольклорный праздник "Покров в Парке Победы"

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-13T11:34:12+03:00

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В субботу, 13 октября, в Твери пройдет молодежный фольклорный праздник "Покров в Парке Победы". Организаторы мероприятия хотят привлечь внимание общественности к народным традициям и русской национальной культуре.

Участники тверских фольклорных коллективов удивят гостей меропрития песнями, хороводами, народными играми и не только.

Кроме того, в парке Победы будет работать площадка "Богатырская застава". Все желающие смогут принять участие в боях на мешках, пострелять из лука, примерить доспехи и другх мероприятиях, которые помогут почувствовать себя настоящим богатырем. Старт меропрятию будет дан в 14:00. Более подробная информация доступна здесь.