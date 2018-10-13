2018-10-13T11:21:36+03:00
Происшествия

Угонщик попал в руки полицейских в Тверской области

Подозреваемый уже был судим ранее
Альберт БОЙКОВ
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Подозреваемый признался полицейским в преступленииПодозреваемый признался полицейским в преступленииФото: Василий ХОДАРЕВ
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Полицейские задержали в Тверской области мужчину, который подозревается в угоне. К силовикам с заявлением о пропаже транспортного средства обратилась 32-летняя жительница Торжка. Женщина рассказала, что с парковки у дома пропал её «ВАЗ». Ущерб потерпевшая оценила в 102 тысячи рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские собрали улики, после чего принялись искать подозреваемого. Через некоторое время на одной из улиц Торжка задержали и предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Подозреваемый сознался в содеянном, а автомобиль был возвращен законной владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

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