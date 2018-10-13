2018-10-13T10:29:41+03:00
Происшествия

Главу администрации Кувшиновского района Тверской области подозревают в преступлении

В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело
Альберт БОЙКОВ
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Уголовное дело расследует СК Фото: СУ СК РФ по Тверской областиУголовное дело расследует СК Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении главы администрации Кувшиновского района. Чиновника подозревают в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие считает, что в декабре 2016 года из бюджетных средств администрации незаконно была выделена субсидия в 1 млн 290 тыс. рублей, которая якобы должна была пойти на развитие материально-технической базы, однако все вышло иначе. Получив эти средства из бюджета МУП «Дороги», директор предприятия заключил договор с руководителем отдела продаж ООО «РУМОС-КИА» на приобретение автомобиля за 1 млн 190 тыс. рублей. А 28 декабря 2016 года глава администрации Кувшиновского района фактически заключил с унитарным предприятием договор безвозмездного пользования указанным автомобилем сроком на 3 года, и фактически использовал его как служебное транспортное средство. Оставшуюся сумму МУП «Дороги» использовало на нужды предприятия.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время следователь собирает доказательственную базу.

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