Полицейские задержали в Тверской области мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-13T10:03:15+03:00

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В Конаково Тверской области полицейские задержали мужчину с наркотиками. Силовики остановили подозреваемого на одной из улиц города, и во время личного досмотра обнаружили у него подозрительное вещество. Экспертиза пришла к выводу, что мужчина прятал порядка 13 грамм синтетического наркотика. Задержанный признал свою вину, и рассказал, что приобрел зелье для личного потребления.

Как сообщает УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228. Подозреваемый задержан, следствие продолжается.