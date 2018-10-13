Полицейские задержали в Тверской области мужчину с наркотиками
Подозреваемого поместили в изолятор
Полицейские задержали подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Конаково Тверской области полицейские задержали мужчину с наркотиками. Силовики остановили подозреваемого на одной из улиц города, и во время личного досмотра обнаружили у него подозрительное вещество. Экспертиза пришла к выводу, что мужчина прятал порядка 13 грамм синтетического наркотика. Задержанный признал свою вину, и рассказал, что приобрел зелье для личного потребления.
Как сообщает УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228. Подозреваемый задержан, следствие продолжается.