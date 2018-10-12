За сбыт запрещенного вещества 43-летний житель Твери отправится в колонию
В Твери назначили наказание мужчине, который сбывал наркотическое вещество.
На судебном заседании было установлено, что 43-летний обвиняемый ранее уже был судим за аналогичное преступление. В июне этого года он вновь взялся за старое.
Мужчина купил более 0,35 грамм сильнодействующего наркотического вещества. Хранил он его при себе с целью сбыта.
На проходной завода он передал мужчине два свертка с наркотическим средством. О встрече они договорились заранее. После этого продавца задержали полицейские.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Заволжском районном суде мужчина получил наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.