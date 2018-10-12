2018-10-12T19:26:00+03:00
Спорт

Последний старт сезона по водно-моторному спорту прошел в Тверской области

Соревнования проходили в первые выходные октября в Конаково
Виктория ЖУКОВА
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Водно-моторный вид спорта - зрелищный, хоть и молодойВодно-моторный вид спорта - зрелищный, хоть и молодойФото: Семен АПАСОВ
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В Тверской области в минувшие выходные проходили соревнования по водно-моторному спорту. Состоялся последний старт сезона этого года.

Первое место на состязаниях в командном зачете занял Конаковский район. На втором месте оказались спортсмены из Московской области. Тройку лидеров замыкают участники из Осташкова.

Среди юношей лучшим стал Иван Шилов из Конаково. А во взрослом классе на гоночных скутерах первым оказался член сборной России Сергей Пугач из Санкт-Петербурга. В классе "Формула - 4" главный приз забрал призер чемпионата Европы Илья Вандышев из Химок. Об этом сообщает пресс-служба областного спорткомитета.

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