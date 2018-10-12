2018-10-12T18:40:15+03:00
Общество

Главврач клиники Тверского медуниверситета и его заместитель два месяца проведут в СИЗО

Врачи арестованы по подозрению в мошенничестве
Виктория ЖУКОВА
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Медиков подозревают в мошенничестве Фото: архив "КП"Медиков подозревают в мошенничестве Фото: архив "КП"
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В Твери Московский районный суд назначил меру пресечения главврачу клиники медуниверситета и его заместителю. Медиков подозревают в мошенничестве. По решению суда до 7 декабря этого года они будут находится в СИЗО.

Напомним, что 8 октября в Твери семерых сотрудников клиники задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие предполагает, что медики вписывали ложные сведения в медкарты пациентов о проводимых операциях. Эти сведения они отправляли в региональный Фонд обязательного медицинского страхования, из которого поступало финансирование. Сумма похищенных средств - свыше 1,7 млн рублей.

Ранее суд отправил под домашний арест троих фигурантов по делу. Еще одного отпустили под подписку о невыезде.

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