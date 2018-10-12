Компания, которая создала в центре Твери деревянную перлогу, отказалась ее обсуживать

СЕГОДНЯ 17:57 2018-10-12T17:57:09+03:00

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В Твери решается вопрос о содержании участка в центральной части города на пересечении набережной Степана Разина и улицы Трехсвятской. Речь идет о деревянной перголе, которую установили сотрудники «Талан».

Напомним, что данная организация обратилось в администрацию города с просьбой предоставить в аренду земельный участок год назад. Планировалось создание деревянного арт-объект, который станет новым центром притяжения горожан.

Как сообщают в администрации Твери, через год предприниматели в одностороннем порядке решили отказаться от уборки созданной ими зоны отдыха и направили соответствующее обращение в муниципалитет. Этим они создали угрозу сноса этого современного объекта, поскольку средства на его содержание, учитывая заключенное соглашение, в бюджете не предусмотрены. А зона отдыха в перспективе без уборки быстро придет в негодность и начнет разрушаться.