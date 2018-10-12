Компания, которая создала в центре Твери деревянную перлогу, отказалась ее обсуживать
В Твери решается вопрос о содержании участка в центральной части города на пересечении набережной Степана Разина и улицы Трехсвятской. Речь идет о деревянной перголе, которую установили сотрудники «Талан».
Напомним, что данная организация обратилось в администрацию города с просьбой предоставить в аренду земельный участок год назад. Планировалось создание деревянного арт-объект, который станет новым центром притяжения горожан.
Как сообщают в администрации Твери, через год предприниматели в одностороннем порядке решили отказаться от уборки созданной ими зоны отдыха и направили соответствующее обращение в муниципалитет. Этим они создали угрозу сноса этого современного объекта, поскольку средства на его содержание, учитывая заключенное соглашение, в бюджете не предусмотрены. А зона отдыха в перспективе без уборки быстро придет в негодность и начнет разрушаться.