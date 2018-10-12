2018-10-12T17:57:09+03:00
Общество

Компания, которая создала в центре Твери деревянную перлогу, отказалась ее обсуживать

Без должного ухода арт-объект начнет разрушаться
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Деревянный парк успел полюбиться жителям Твери. Фото: администрация ТвериДеревянный парк успел полюбиться жителям Твери. Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери решается вопрос о содержании участка в центральной части города на пересечении набережной Степана Разина и улицы Трехсвятской. Речь идет о деревянной перголе, которую установили сотрудники «Талан».

Напомним, что данная организация обратилось в администрацию города с просьбой предоставить в аренду земельный участок год назад. Планировалось создание деревянного арт-объект, который станет новым центром притяжения горожан.

Как сообщают в администрации Твери, через год предприниматели в одностороннем порядке решили отказаться от уборки созданной ими зоны отдыха и направили соответствующее обращение в муниципалитет. Этим они создали угрозу сноса этого современного объекта, поскольку средства на его содержание, учитывая заключенное соглашение, в бюджете не предусмотрены. А зона отдыха в перспективе без уборки быстро придет в негодность и начнет разрушаться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главврач клиники Тверского медуниверситета и его заместитель два месяца проведут в СИЗО
25-летний парень похитил из дачного дома в Тверской области инструменты на 70 тысяч рублей
Следователи СК возбудили уголовное дело после отравления 49 человек в Тверской области
Игра-путешествие «Маяки Памяти» пройдет в Твери
Роспотребнадзор проверил социальные учреждения Твери на предмет пищевых нарушений
Зарегистрировано сразу два случая заболевания бешенством в Тверской области
Глава муниципалитета в Тверской области через предприятие купил автомобиль для личного пользования
Тверские КВНщики сыграют в полуфинале Высшей лиги
Прокуратура обнаружила нарушения на скотомогильниках в Тверской области
За взятку в полтора миллиона рублей задержан сотрудник полиции из Тверской области
Росгвардейцы нашли в Тверской области пропавшую девятилетнюю девочку
Мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Полицейские нашли женщину, которая забрала из банкомата чужие деньги в Тверской области
Маршрутчик "догнал" легковушку в Твери
На дорогах Тверской области вновь пройдет "Контроль трезвости"
Два парня-рецидивиста угнали два автомобиля в Твери
«Тверская генерация» проводит опрос
В одном из торговых центров Твери продавали контрафактную одежду