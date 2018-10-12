2018-10-12T16:40:12+03:00
Происшествия

Следователи СК возбудили уголовное дело после отравления 49 человек в Тверской области

Граждане пили водопроводную воду с бактериями
Виктория ЖУКОВА
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Водопроводную воду лучше всегда фильтроватьВодопроводную воду лучше всегда фильтроватьФото: Елена РАКОВА
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В Тверской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, более 49 жителей Старицы массово заболели острым гастроэнтеритом и кишечным расстройством. Произошло это в период с 27 сентября по 3 октября.

Все заболевшие проживают в одном микрорайоне с централизованной системой водоснабжения. Пробы этой воды выявили несоответствия требованиям СанПин.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, для водоснабжения города используются подземные воды Каширского водоносного горизонта, который неглубоко залегает от поверхности земли. Обследования скважин показали плохое состояние водоносного горизонта из-за ненадежной защиты его от поверхностного загрязнения. В результате чего часто наблюдалось несоответствие качества воды по микробиологическим показателям.

По заключению специалистов Роспотребнадзора инфекционное заболевание граждан связано с употреблением водопроводной воды, имеющей бактериальное загрязнение. Было выдано предписание о проведении гиперхлорирования воды водопроводных сооружений.

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