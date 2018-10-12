2018-10-12T16:01:31+03:00
Общество

Игра-путешествие «Маяки Памяти» пройдет в Твери

Мероприятие приурочено ко дню совершения героического рейда Горобца
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Памятник Степану Горобцу. Фото: Управление информации администрации ТвериПамятник Степану Горобцу. Фото: Управление информации администрации Твери
Изменить размер текста:

В Твери пройдет игра-путешествие «Маяки Памяти». Мероприятие приурочено ко дню совершения героического рейда Героя Советского Союза Степана Горобца. Запланировано оно на 17 октября. Старт в 13:00 возле мемориала танковому экипажу Степана Горобца (в районе Комсомольской площади).

Как сообщают в администрации Твери, участвовать в игре будут представители общественных ветеранских организаций города и образовательных учреждений Пролетарского района. Начнется мероприятие с митинга, на котором состоится презентация программы «Маяки Памяти» и будет дан старт Рейду Памяти по маршруту легендарного танка Степана Горобца.

Напомним, 17 октября 1941 года командир танка Т-34 старший сержант Степан Горобец в оборонительных боях за город Калинин провёл с запада на восток свой танк через занятый противником город, уничтожая его живую силу и технику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главврач клиники Тверского медуниверситета и его заместитель два месяца проведут в СИЗО
Компания, которая создала в центре Твери деревянную перлогу, отказалась ее обсуживать
25-летний парень похитил из дачного дома в Тверской области инструменты на 70 тысяч рублей
Следователи СК возбудили уголовное дело после отравления 49 человек в Тверской области
Роспотребнадзор проверил социальные учреждения Твери на предмет пищевых нарушений
Зарегистрировано сразу два случая заболевания бешенством в Тверской области
Глава муниципалитета в Тверской области через предприятие купил автомобиль для личного пользования
Тверские КВНщики сыграют в полуфинале Высшей лиги
Прокуратура обнаружила нарушения на скотомогильниках в Тверской области
За взятку в полтора миллиона рублей задержан сотрудник полиции из Тверской области
Росгвардейцы нашли в Тверской области пропавшую девятилетнюю девочку
Мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Полицейские нашли женщину, которая забрала из банкомата чужие деньги в Тверской области
Маршрутчик "догнал" легковушку в Твери
На дорогах Тверской области вновь пройдет "Контроль трезвости"
Два парня-рецидивиста угнали два автомобиля в Твери
«Тверская генерация» проводит опрос
В одном из торговых центров Твери продавали контрафактную одежду