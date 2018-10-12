Игра-путешествие «Маяки Памяти» пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-12T16:01:31+03:00

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В Твери пройдет игра-путешествие «Маяки Памяти». Мероприятие приурочено ко дню совершения героического рейда Героя Советского Союза Степана Горобца. Запланировано оно на 17 октября. Старт в 13:00 возле мемориала танковому экипажу Степана Горобца (в районе Комсомольской площади).

Как сообщают в администрации Твери, участвовать в игре будут представители общественных ветеранских организаций города и образовательных учреждений Пролетарского района. Начнется мероприятие с митинга, на котором состоится презентация программы «Маяки Памяти» и будет дан старт Рейду Памяти по маршруту легендарного танка Степана Горобца.

Напомним, 17 октября 1941 года командир танка Т-34 старший сержант Степан Горобец в оборонительных боях за город Калинин провёл с запада на восток свой танк через занятый противником город, уничтожая его живую силу и технику.