2018-10-12T15:24:52+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил социальные учреждения Твери на предмет пищевых нарушений

Оштрафовали на четверть миллиона
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В столовой не всё было чистоВ столовой не всё было чистоФото: Андрей ЛЕОНОВ
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- С 1 сентября по настоящее время проведено 27 проверок по контролю за организацией питания и поставкой пищевых продуктов в социальные учреждения, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. - В ходе проверок исследовано 70 проб пищевых продуктов, из них одна проба не отвечала требованиям по микробиологическим показателям, а также 54 пробы готовых блюд, из которых не соответствовали гигиеническим нормативам одна проба по микробиологическим и одна проба по санитарно-химическим показателям.

Также были обнаружены нарушения санитарного законодательства, касающиеся режима содержания пищеблоков, и ведения документации.

По итогам проверок было составлено 16 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 229 тысяч рублей.

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