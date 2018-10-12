2018-10-12T14:41:02+03:00
Общество

Глава муниципалитета в Тверской области через предприятие купил автомобиль для личного пользования

На это было выделено из местного бюджета 1 290 000 рублей
Виктория ЖУКОВА
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Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура района Фото: архив "КП"Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура района Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура Кувшиновского района проверила законность предоставления администрацией района субсидии из местного бюджета на развитие материально-технической базы муниципального предприятия.

Администрация района имеет право тратить средства местного бюджета только в рамках тех статей расходов, которые определены и зафиксированы Собранием депутатов.

Однако проверка показала, что глава районной администрации заключил с директором предприятия договор на предоставление субсидии. Он незаконно перевел 1 290 000 рублей на развитие материально-технической базы предприятия. На выделанные средства директор купил автомобиль, который позже предоставил по договору безвозмездного пользования главе администрации.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, были нарушены интересы общества и государства, а также был причинен материальный ущерб бюджету Кувшиновского района.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

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