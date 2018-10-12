Тверские КВНщики сыграют в полуфинале Высшей лиги
«Плюшки имени Ярослава Мудрого» пробились на самый верх
Болеем за "Плюшек"! Фото: Страница команды в соцсети
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Уже завтра, 13 октября, в 19:00 известная тверская команда КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» сыграет в полуфинале Высшей лиги КВН.
Видеозапись покажут по телевизору через два месяца.
Прямую трансляцию игры обещает вести группа тверского гоусниверситета ВКонтакте.
Напомним, команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого» ( ранее «Плюшки имени Ярослава Гашека») - единственная тверская команда КВН, которая поднялась так высоко в рейтинге, и уже не первый год играет в Высшей лиге. Однако, в родном регионе у команды возникли проблемы с поиском спонсоров. КВНщикам приходится самим копить на проезд, гостиницу и реквизит к выступлениям.