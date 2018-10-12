Прокуратура обнаружила нарушения на скотомогильниках в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-12T13:46:07+03:00

Животноводы оштрафованы за нарушения Фото Ветеринарная инспекция ТО

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Прокуратура Оленинского района обнаружила факты несоблюдения сельскохозяйственными производственными кооперативами «Каденка» и «Березка» Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

- Так, на скотомогильнике, эксплуатируемом СПК «Каденка», забор был ниже двух метров и требовал ремонта, отсутствовали въездные ворота, траншея с внутренней стороны забора и мост, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - Аналогичные нарушения выявлены на скотомогильнике, эксплуатируемом СПК «Березка».

Два ответственных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к устранению нарушений.

Кроме того, и.о. прокурора района в отношении руководителей кооперативов возбуждены дела об административных правонарушениях, выписаны штрафы размером 20 тысяч рублей каждому.