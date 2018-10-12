За взятку в полтора миллиона рублей задержан сотрудник полиции из Тверской области

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-12T14:21:41+03:00

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по материалам, предоставленным региональным УФСБ России. Сотрудник полиции подозревается в получение взятки.

По версии следствия, днем 11 октября этого года старший оперуполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» получил от индивидуального предпринимателя взятку в 1 миллион 500 тысяч рублей. Передача денег прошла в припаркованном недалеко от автодороги Вышний Волочок–Удомля автомобили.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, деньги полицейский получил за общее покровительство предпринимательской деятельности последнего по вырубке леса.

В момент получения взятки оперуполномоченный был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Следователи устанавливают подробности произошедшего и собирают доказательства.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, в случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.