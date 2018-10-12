2018-10-12T13:01:36+03:00
Общество

Росгвардейцы нашли в Тверской области пропавшую девятилетнюю девочку

Школьница гуляла по городу, ожидая маму
Виктория ЖУКОВА
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Росгвардейцы заметили девочку на одном из перекрестков в городе. Фото: Росгвардия ТверьРосгвардейцы заметили девочку на одном из перекрестков в городе. Фото: Росгвардия Тверь
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В Тверской области сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку. Заявление о пропаже девятилетнего ребенка поступило 11 октября около 18:00 в дежурную часть отдела полиции города Торопца.

Бабушка рассказала, что ее внучка вовремя не вернулась домой после занятий в местном доме детского творчества.

Описание девочки оперативно передали экипажам вневедомственной охраны, которые патрулировали улицы города. Сотрудники одно из нарядов заметили подходящую под описание школьницу на перекрестке улиц Советской и Октябрьской.

Росгвардейцы остановились и поговорили с девочкой. Та рассказала им, что решила погулять до возвращения мамы.

Ребенка Росгвардейцы передали сотрудникам полиции.

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