Росгвардейцы нашли в Тверской области пропавшую девятилетнюю девочку
В Тверской области сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку. Заявление о пропаже девятилетнего ребенка поступило 11 октября около 18:00 в дежурную часть отдела полиции города Торопца.
Бабушка рассказала, что ее внучка вовремя не вернулась домой после занятий в местном доме детского творчества.
Описание девочки оперативно передали экипажам вневедомственной охраны, которые патрулировали улицы города. Сотрудники одно из нарядов заметили подходящую под описание школьницу на перекрестке улиц Советской и Октябрьской.
Росгвардейцы остановились и поговорили с девочкой. Та рассказала им, что решила погулять до возвращения мамы.
Ребенка Росгвардейцы передали сотрудникам полиции.