Росгвардейцы нашли в Тверской области пропавшую девятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-12T13:01:36+03:00

Росгвардейцы заметили девочку на одном из перекрестков в городе. Фото: Росгвардия Тверь

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В Тверской области сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку. Заявление о пропаже девятилетнего ребенка поступило 11 октября около 18:00 в дежурную часть отдела полиции города Торопца.

Бабушка рассказала, что ее внучка вовремя не вернулась домой после занятий в местном доме детского творчества.

Описание девочки оперативно передали экипажам вневедомственной охраны, которые патрулировали улицы города. Сотрудники одно из нарядов заметили подходящую под описание школьницу на перекрестке улиц Советской и Октябрьской.

Росгвардейцы остановились и поговорили с девочкой. Та рассказала им, что решила погулять до возвращения мамы.

Ребенка Росгвардейцы передали сотрудникам полиции.