Мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-12T12:40:02+03:00

Ищут мужчину уже второй день Фото: ВПСО "Сова"

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В Тверской области пропал 68-летний мужчина. Шкляр Виктор Петрович 10 октября ушел в лес в Вышневолоцком районе. До настоящего момента его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова».

Ростом пропавший 170 сантиметров, имеет худощавого телосложения, серо-голубые глаза и тёмно-русые волосы с сединой.

Одет был в камуфляжную куртку и брюки, джинсовую рубашку и черные резиновые сапоги. С собой взял синее ведро.

Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.