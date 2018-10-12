Полицейские нашли женщину, которая забрала из банкомата чужие деньги в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-12T12:14:19+03:00

Владелец не дождался пока банкомат выдаст ему наличные

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В Тверской области женщина забрала чужую наличку из банкомата.

К сотрудникам полиции обратился 56-летний житель Кимрского района. Обналичивая деньги в банкомате, мужчина не дождался конца операции, забрал банковскую карту и ушел. Тем временем банкомат выдал деньги. Этим воспользовалась женщина, которая стояла рядом с мужчиной. Она забрала все деньги и скрылась. Однако ее лицо попало на запись камеры видеонаблюдения.

Полицейским удалось установить ее личность. Ей оказалась 37-летняя местная жительница.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в содеянном женщина созналась и вернула похищенную сумму владельцу.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по факту «Кражи».