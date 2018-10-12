Маршрутчик "догнал" легковушку в Твери
ПАЗик врезался в движущийся впереди автомобиль
Авария произошла в дневное время. Фото: архив "КП"
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В Твери маршрутка врезался в легковушку. Произошло столкновение днем 11 октября на проспекте Калинина.
59-летний водитель маршрутного такси №4 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Лада Гранта. В результате в районе дома №62 он врезался в эту легковушку, которой управлял 52-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, во время столкновения пострадала 45-летняя пассажирка Лады. На месте происшествия ее осмотрели врачи бригады скорой медицинской помощи. После этого женщину отпустили домой.