На дорогах Тверской области вновь пройдет "Контроль трезвости"

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-12T11:23:28+03:00

Дорожные полицейские в очередной раз отправляются на поиски лихачей

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В пятницу, 12 октября, региональное управление ГИБДД вновь запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости. Полицейские в течение трех дней будут активно искать любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Профилактическое мероприятие завершится до 14 октября.

Нарушителей общепринятых правил ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное нарушение последует более серьезное наказание. Водитель под "мухой" рискует на два года отправиться в тюрьму, а еще на три года расстаться с правами.

Чтобы помочь дорожным инспекторам, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.