2018-10-12T11:00:48+03:00
Происшествия

Два парня-рецидивиста угнали два автомобиля в Твери

Один из них они сожгли, а на втором попали в ДТП
Виктория ЖУКОВА
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Далеко угонщики уехать не смогли. Фото: УМВД России по Тверской областиДалеко угонщики уехать не смогли. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Московском районе Твери у местного жителя угнали автомобиль ВАЗ. Машина была припаркована возле дома на улице Можайского.

Описание похищенного транспортного средства оперативно передали всем патрульным экипажам полиции Твери. Автомобиль с техническими повреждениями обнаружили на кольце в «Южном». Угонщики с места происшествия успели скрыться.

Однако злоумышленников удалось задержать в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались двое ранее судимых жителей Тверской области 25 и 27 лет.

Парни рассказали, что выпили и захотели прокатиться. В чужом автомобиле они разбили стекло и уехали. Однако по пути попали в аварию, машину бросили на дороге и скрылись.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, полицейские установили, что мужчины причастны к аналогичному преступлению, совершенному накануне. Тем же способом был похищен еще один автомобиль. Чтобы скрыть следы, эту машину парни подожгли.

В их отношении возбуждено уголовное дело.

Первый угнанный автомобиль они подожгли Фото: УМВД России по Тверской области

Первый угнанный автомобиль они подожгли Фото: УМВД России по Тверской области

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