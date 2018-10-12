2018-10-12T10:40:30+03:00
Общество

В одном из торговых центров Твери продавали контрафактную одежду

На вещах стоял знак "Louis Vuitton" и "FIFА"
Виктория ЖУКОВА
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Компания, которая представляет в России интересы данной марки, обратилась в Тверскую таможню Фото: архив "КП"Компания, которая представляет в России интересы данной марки, обратилась в Тверскую таможню Фото: архив "КП"
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В Твери в одном из торговых центров продавали контрафактную одежду. На вещах стоял логотип элитного бренда «Louis Vuitton». Компания, которая представляет в России интересы данной марки, обратилась в Тверскую таможню. По их мнению, одежда этого бренда может реализовываться исключительно в фирменных магазинах.

Таможенники проверили магазин и обнаружили, что помимо контрафактной одежды «Louis Vuitton» там торгуют и поддельными вещами «FIFА». Данные торговые марки внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и охраняются законом. Без специального разрешения правообладателя использовать их нельзя.

У владельца магазина соответствующего разрешения не было, поэтому одежду изъяли и направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что все вещи – подделка. Правообладателю был причинен ущерб на 278 тысяч рублей.

Административные материалы были направлены в региональное управление Роспотребнадзора, а в отношении предпринимателя было возбуждено дело.

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