Уникальная выставка к 130-летию авиаконструктора Туполева открывается в Твери

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-12T12:16:58+03:00

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В Твери сегодня, 12 октября, открывается выставка «Туполев – человек и самолеты». Проходить она будет в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

Экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения уроженца Тверского края, знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева.

Уникальность выставки в том, что на ней впервые в Твери будут представлены материалы, полученные из семейного архива Туполевых. Это не только личные вещи Андрея Николаевича, но и редкие семейные фотографии. Также гости увидят модели, чертежи и компоновочные схемы самолетов Туполева, полученные из ПАО «Туполев» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Торжественное открытие запланировано на 16:00. На него приглашены родственники Андрея Туполева, советник генерального директора ПАО «Туполев» и директор ведомственного музея компании.

Кстати, несмотря на все старания общественников и краеведов, чиновники собираются снести дом Туполева в Кимрах.